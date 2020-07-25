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Російський панцирник потонув при спробі форсувати Керченську протоку

П'ятеро людей, які були всередині, врятувалися.

Російська панцирна машина БРДМ-2 затонула під час спроби форсування Керченської протоки, пише "Крим.Реалії".

Про це повідомила громадська організація "Військово-технічне товариство", яка організовувала акцію.

Панцирник затонув приблизно в п'яти кілометрах від берега. П'ятеро людей, які були всередині, врятувалися.

"Після проходження відрізка приблизно 5 км автомобіль БРДМ-2, який рухався першим у колоні, вийшов на відрізок, де сильна течія, викликана неоднорідними перепадами глибини в цьому місці. На цю течію наклався сильний фактор бічного вітру, про який ми не були попереджені – він виявився сильнішим, ніж ми очікували", – цитують російські ЗМІ прессекретаря цієї організації. 

Після цього на вимогу рятувальників автомобілі завершили форсування протоки і розвернулися. Затонулу БРДМ начебто збираються підняти.

Форсування Керченської протоки відбувалося в рамках акції "Дорога мужності. Керченський десант" на честь Керченсько-Ельтигенського десанту 1943 року. Тоді солдати радянської армії форсували Керченську протоку, висадилися на узбережжі Ельтигена (нині Героївське) і створили вихідний плацдарм на Керченському півострові для ведення бойових дій зі звільнення Криму.

Крим знаходиться під російською окупацією з 2014 року.

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