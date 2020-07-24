Турчинов: якщо Зеленський вирішить наступати на Крим, я буду в перших лавах штурмового батальйону

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони, голова штабу "Євросолідарності" Олександр Турчинов заявив: якщо президент Володимир Зеленський прийме рішення наступати на окупований Росією Крим, то він буде в перших лавах штурмового батальйону.

Про це Турчинов розповів в інтерв'ю "Цензор.Нет".

"Я давав відповіді на запитання слідчих про причини непроведення наступальних операцій у Криму і, якщо потрібно, готовий відповісти ще. Нинішньому президенту дати відповідь на ці запитання буде набагато складніше. Якщо він раптом вирішить наступати - я буду в перших лавах штурмового батальйону. Сподіваюся, на штурм підуть і всі автори позовних заяв з ОПЗЖ, і всі диванні стратеги, які в деталях знають, як потрібно було воювати і в якому місці краще десантуватися", - сказав Турчинов.

Він наголосив, що окупація Криму Росією триває, а в правовому плані окупація півострова у 2014 році нічим не відрізняється від окупації у 2020-му.

Для захисту країни від зовнішньої агресії в Конституції і в законодавчому полі країни немає часових обмежень. Чисельність російських військ у Криму зараз не більша, ніж на початку 2014 року. Антиукраїнська агресивність кримчан, отруєних російською пропагандою, явно зменшилася, коли вони на власній шкурі відчули всі принади "руського міра". Теперішній стан української армії, її озброєння, забезпечення і підготовку не можна порівнювати з тим, що ми мали шість років тому. Тому всі, хто розповідає, як потрібно було захищати і звільняти Крим, мають усі можливості продемонструвати свій героїзм в онлайн-режимі", - сказав Турчинов.

Він нагадав, що у 2014 році російські війська, які перебували в Криму, прикривали свою агресію Харківськими угодами, які дозволяли Росії на законних підставах мати на півострові потужне угруповання.

"За тих умов, наприклад, авіаційний удар по базі Чорноморського флоту РФ Кремль трактував би в рамках міжнародного права як віроломний напад на Росію з усіма наслідками. Водночас усі наші стратегічні партнери відмежувалися б від конфлікту, як це було у 2008 році під час російсько-грузинської війни, коли після невдалої спроби звільнити Цхінвалі війська РФ, окупувавши частину Грузії, захопивши всі грузинські порти і зламавши опір підготовлених до війни грузинських військ, підійшли до Тбілісі. Тоді світові політики сховалися за формулу – "винні обидві сторони". Можливо, нинішнє керівництво нашої країни не в курсі, але після незаконної анексії Криму РФ в односторонньому порядку вийшла з Харківських угод. Тепер жоден військовослужбовець російської армії не має жодного права перебувати на кримській землі і, в разі наступу українських військ, Путін не зможе прив'язатися до жодного міжнародного документа. Усі війська РФ, серед яких і Чорноморський флот, перебувають сьогодні в Криму з порушенням усіх міжнародних норм, української Конституції і законодавства", - наголосив Турчинов.

"Легітимний Верховний Головнокомандувач, який має свою більшість у парламенті, свій Кабмін, боєздатну армію у 2020 році, на відміну від 2014 року (коли всього цього не було і доводилося створювати фактично з нуля), не має жодних правових, політичних, військово-технічних і кадрових обмежень для виконання конституційних вимог щодо захисту країни від агресії і звільнення Криму", - додав він.

Нагадаємо, Росія анексувала Крим навесні 2014 року після того, як у регіоні пройшов незаконний референдум про "самовизначення". Згідно з офіційними даними, за входження півострова до складу Росії проголосували 96,77% виборців, у Севастополі - 95,6%. Через захоплення Криму стосовно РФ діють кілька пакетів санкції Євросоюзу та США.

Президент РФ Володимир Путін визнав, що в Криму діяли російські військові, які, за його словами, "забезпечували умови для вільного волевиявлення кримчан".

У червні колишній командувач Збройних сил США в Європі генерал Бен Годжес допустив, що у вересні Росія може вторгнутися в Херсонську область, прикриваючись навчаннями "Кавказ-2020". Він допустив, що Росія може захопити дамбу в Херсоні.

У липні в інтерв'ю LB.ua Годжес додав, що не вважає Херсон кінцевою метою Росії. На його думку, країна-окупант хоче захопити Одесу: "Упевнений, що для Москви ендшпілем буде повноцінний контроль над простором українського чорноморського узбережжя - від Одеси і до Керчі. Це допоможе їм не просто ізолювати Україну від Чорного моря, але і дасть можливість повного контролю над північною частиною водойми, починаючи від Придністров'я і аж до Азовського моря".

Командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа також допустив наступ Росії з Криму. На його думку, сигналом до повномасштабної конфронтації РФ буде початок відновлення Північно-Кримського каналу.