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Россия в сентябре может вторгнуться в Херсонскую область, - генерал США

"В ходе учений на Кавказе они объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а потом скажут, что у них нет выбора".

Россия в сентябре может вторгнуться в Херсонскую область, - генерал США
Фото: delfi.ee

Бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес допустил, что в сентябре Россия может вторгнуться в Херсонскую область.

Об этом он заявил в программе "На самом деле: мир", пишет uatv.ua.

Ходжес напомнил, что в РФ проведет военные учения "Кавказ-2020".

"Силы Российской Федерации намерены провести учения "Кавказ-2020". Поэтому в Южном военном округе, рядом с Черным морем и Украиной, будет большое количество войск, военного потенциала", - сказал бывший командующий

Вооруженными силами США.

Генерал объяснил, как учения связаны с оккупированным Крымом и нехваткой там питьевой воды.

"У них значительная засуха из-за погоды и потому что Украина правильно заблокировала воду, поступающую из реки Днепр по Северо-Крымскому каналу на полуостров. Так что там проблема с водой. Эта проблема, которая возникла из-за незаконной российской аннексии", - отметил он.

Ходжес допускает, что Россия может захватить дамбу в Херсоне.

"Надеюсь, я ошибаюсь, но у меня есть видение (и это настолько типично для того, что Россия сделала в прошлом), что во время учений на Кавказе они объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а потом скажут, что у них нет выбора. Они должны захватить дамбу в Херсоне на севере, чтобы позволить воде вернутся в Крым", - предполагает генерал.

Офицер отметил, что полуостров очень важен для Москвы, ведь именно из портов оккупированного Крыма российские корабли отправляются в поддержку преступных режимов в Сирии и Ливии.

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