Фото: EPA/UPG

На Красной площади в Москве в среду провели парад Победы, который собирались провести 9 мая, но отложили из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поприветствовал войска. После этого президент РФ Владимир Путин произнес торжественную речь.

"Этот парад остался в истории как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью. От имени всех защитников Отчизны с презрением были брошены на площадь поверженные знамена и штандарты нацистов - как знак справедливого возмездия и сурового предупреждения", - сказал он.

Путин заявил, что именно советский народ "разгромил более шестисот дивизий врага, уничтожил 75% от общего числа самолетов, танков, артиллеристских орудий противника и до конца, до победной точки прошел свой героический, праведный, беспредельно жертвенный путь".

"В этом и состоит главная, честная, ничем не замутненная правда о войне", - сказал он.

Фото: EPA/UPG

На парад приехали президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, представители власти некоторых других государств, а также послы стран - союзников СССР по антигитлеровской коалиции.

Отмечается, что в пешей части парада в Москве были представлены 11 расчетов в исторической форме со стрелковым оружием времен войны, а также группа со штандартами фронтов и боевыми знаменами и расчет в форме участников военного парада 1945 года.

В состав механизированной колонны вошли 234 единицы исторической, современной и перспективной военной техники, более 20 образцов которой приняли участие в военном параде впервые.

Фото: EPA/UPG

Авиация во время парада Победы пролетела над Красной площадью 16-ю группами в составе 75 воздушных судов, включая звено истребителей пятого поколения Су-57. Продолжительность их пролета составит пять минут.

Напомним, традиционный военный парад 9 мая в России отменили из-запандемии коронавируса. Позже Путин перенес проведение парада на 24 июня.

Главы стран ЕС, а также президент Украины Владимир Зеленский, уже сообщили, что не приедут на мероприятие.

Ранее ВОЗ заявила о риске "усиленного распространения" COVID-19 из-за военного парада в Москве.