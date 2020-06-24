В мире растет суточная заболеваемость COVID-19

По состоянию на утро 23 июня в мире зарегистрировали 162 994 заражений коронавирусом COVID-19 за сутки. Всего заболели более 9,3 млн человек, выздоровели - более 5 млн.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 9 359 279 случаев инфицирования и 479 879 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 123 473, заболевших - 2 424 128.

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 1 151 479 инфицированных и 52 771 летальный случай.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 599 705 человек, количество смертей - 8 359.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила об ускорении темпов пандемии COVID-19.