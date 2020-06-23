В двух округах на западе Германии ужесточили карантин из-за вспышки коронавируса на скотобойне

Это первый случай, когда на территории страны возобновляются ограничения.

В округе Гютерсло на западе Германии ужесточаются карантинные меры из-за вспышки коронавируса на скотобойне компании Tönnies.

Об этом объявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет, передает Deutsche Welle.

По его словам, локдаун будет введен в Гютерсло на неделю, до 30 июня, но может быть продлен. В округе снова будут запрещены встречи трех и более человек, если они не проживают совместно, закроются кинотеатры, выставки, музеи, бары и фитнес-студии.

Магазины и рестораны останутся открытыми, их посетители должны, как и прежде, соблюдать необходимые требования гигиены.

Это первый случай, когда на территории Германии почти полностью возобновляются ограничения, впервые введенные из-за пандемии коронавируса в марте. Спустя два месяца, в мае, большинство ограничительных мер были отменены во всех федеральных землях.

Спустя несколько часов земельный министр здравоохранения Карл-Йозеф Лауман объявил о введении локдауна также в соседнем с Гютерсло округе Варендорф.

В Гютерсло проживают около 370 тысяч человек. 20 июня мясокомбинат компании Tönnies в городе Реда-Виденбрюк на севере округа был закрыт на 14 дней из-за вспышки коронавируса. Инфекция диагностирована уже у более 1500 сотрудников. 20 июня режим самоизоляции был введен в одном из районов города Верль, где проживают многие инфицированные сотрудники Tönnies. Глава округа Гютерсло Свен-Георг Аденауэр заявлял, что угроза распространения вируса за пределами комбината носит "незначительный характер".

Напомним, в начале июня Германия выделила 600 млн евро Глобальному альянсу по вакцинам.