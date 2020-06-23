Трамп пригрозил арестом на 10 лет за вандализм и повреждение памятников

"Исключений ни для кого не будет", - подчеркнул президент США.

Президент США Дональд Трамп разрешил федеральному правительству задерживать людей за повреждение или уничтожение памятника.

Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter.

"Я уполномочил федеральное правительство арестовывать всякого, кто совершает акты вандализма или уничтожает любой памятник, статую или другую федеральную собственность подобного типа в США, и приговаривать его к лишению свободы сроком до 10 лет", - написал президент.

I have authorized the Federal Government to arrest anyone who vandalizes or destroys any monument, statue or other such Federal property in the U.S. with up to 10 years in prison, per the Veteran’s Memorial Preservation Act, or such other laws that may be pertinent..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

Трамп также отметил, что его решение может быть применимо к тем, кто причастен к уже произошедшим актам вандализма.

"Исключений ни для кого не будет", - добавил президент США.

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