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Трамп пригрозил арестом на 10 лет за вандализм и повреждение памятников

"Исключений ни для кого не будет", - подчеркнул президент США.

Трамп пригрозил арестом на 10 лет за вандализм и повреждение памятников
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп разрешил федеральному правительству задерживать людей за повреждение или уничтожение памятника.

Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter.

"Я уполномочил федеральное правительство арестовывать всякого, кто совершает акты вандализма или уничтожает любой памятник, статую или другую федеральную собственность подобного типа в США, и приговаривать его к лишению свободы сроком до 10 лет", - написал президент.

Трамп также отметил, что его решение может быть применимо к тем, кто причастен к уже произошедшим актам вандализма.

"Исключений ни для кого не будет", - добавил президент США.

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