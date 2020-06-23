В России главу райотдела полиции подозревают в сотрудничестве с СБУ (обновлено)

Федеральная служба безопасности Российской Федерации по подозрению в государственной измене задержала начальника районного отдела МВД по Курской области.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Задержан начальник районного отдела МВД Управления МВД по Курской области подполковник полиции Борзенков Дмитрий Александрович, 1981 г.р", - заявили агентству в центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Отмечается, что сотрудники ФСБ проводили задержание в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России ("государственная измена").

По данным контрразведки, Борзенков "был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБ Украины и по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну".

Обновление. Как сообщил Интерфаксу информированный источник, начальник райотдела полиции УМВД по Курской области Дмитрий Борзенков, возможно, передавал украинским спецслужбам секретные сведения, связанные с передвижением российских войск.

Проверяются и другие эпизоды противоправной деятельности полицейского.

Собеседник агентства не исключил также, что по результатам начавшейся служебной проверки в управлении внутренних дел по Курской области могут быть применены санкции в отношении руководителя регионального управления, вплоть до его увольнения.

Ранее ФСБ заявила о предотвращении теракта в оккупированном Симферополе. Задержаны пять человек, у которых якобы были связи с "представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины". Их обвинили в попытке устроить взрыв на рынке.