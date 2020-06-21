Шмыгаль признал начало второй волны эпидемии коронавируса в Украине
Шмыгаль признал начало второй волны эпидемии коронавируса в Украине
В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 841 человека
В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 841 человека
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
Усик отказывается от денежной компенсации ради поединка с Джошуа
Усик отказывается от денежной компенсации ради поединка с Джошуа
Киев впервые с середины апреля стал лидером по количеству заразившихся COVID-19
Киев впервые с середины апреля стал лидером по количеству заразившихся COVID-19
ВОЗ: Мир вступил в новую опасную фазу распространения COVID-19
ВОЗ: Мир вступил в новую опасную фазу распространения COVID-19
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
НКРЭКУ обнародовала проект решения об учетверении тарифа "Укрэнерго" с августа
НКРЭКУ обнародовала проект решения об учетверении тарифа "Укрэнерго" с августа
В Днепре застрелили полицейского (обновлено)
В Днепре застрелили полицейского (обновлено)
ГлавнаяМир

Советник Белого дома опроверг заявление Болтона о просьбе Трампа к лидеру КНР

Президент США якобы просил Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием.

Советник Белого дома опроверг заявление Болтона о просьбе Трампа к лидеру КНР
Справа-налево: Президент США Дональд Трамп, государственный секретарь США Майк Помпео и советник по нацбезопасности Джон Болтон
Фото: hvylya.net

Советник Белого дома, присутствовавший на встрече Трампа с Си Цзиньпином, заявил, что президент США не просил лидера КНР помочь ему с переизбранием.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Советник Белого дома по вопросам торговли Питер Наварро заявил в воскресенье, что он находился в комнате, где проходила встреча президента Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина, однако не слышал, чтобы президент США просил руководителя КНР помочь ему добиться переизбрания", - пишет издание.

Выступая на канале CNN, Наварро сказал, что заявление об этом, сделанное в книге бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона, является "просто дурацким", учитывая то, насколько жестким был проводимый Трампом курс по отношению к Китаю, связанный с нечестными торговыми практиками Пекина.

"Я никогда этого не слышал. А я был в комнате", - сказал Наварро, вторя заявлению торгового представителя США на переговорах с Китаем Роберта Лайтхайзера.

Напомним, что мемуары Болтона стали скандальными задолго до их выхода. Еще зимой стало известно, что в них подтверждается шантаж Украины со стороны Трампа, за который ему объявили импичмент в Палате представителей.

71-летний Болтон был советником Трампа по нацбезопасности с апреля 2018 года. Осенью 2019 года он подал в отставку по инициативе президента. Трамп заявил, что причиной увольнения послужили разногласия.

Американский президент назвал мемуары Болтона "историями обозленного скучного дурака".

Суд отказался заблокировать публикацию мемуаров Болтона. Книга "Комната, где это произошло" уже напечатана и разослана по всей стране. Ее продажи начинаются во вторник, 23 июня.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также