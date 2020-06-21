Советник Белого дома опроверг заявление Болтона о просьбе Трампа к лидеру КНР

Советник Белого дома, присутствовавший на встрече Трампа с Си Цзиньпином, заявил, что президент США не просил лидера КНР помочь ему с переизбранием.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Советник Белого дома по вопросам торговли Питер Наварро заявил в воскресенье, что он находился в комнате, где проходила встреча президента Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина, однако не слышал, чтобы президент США просил руководителя КНР помочь ему добиться переизбрания", - пишет издание.

Выступая на канале CNN, Наварро сказал, что заявление об этом, сделанное в книге бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона, является "просто дурацким", учитывая то, насколько жестким был проводимый Трампом курс по отношению к Китаю, связанный с нечестными торговыми практиками Пекина.

"Я никогда этого не слышал. А я был в комнате", - сказал Наварро, вторя заявлению торгового представителя США на переговорах с Китаем Роберта Лайтхайзера.

Напомним, что мемуары Болтона стали скандальными задолго до их выхода. Еще зимой стало известно, что в них подтверждается шантаж Украины со стороны Трампа, за который ему объявили импичмент в Палате представителей.

71-летний Болтон был советником Трампа по нацбезопасности с апреля 2018 года. Осенью 2019 года он подал в отставку по инициативе президента. Трамп заявил, что причиной увольнения послужили разногласия.

Американский президент назвал мемуары Болтона "историями обозленного скучного дурака".

Суд отказался заблокировать публикацию мемуаров Болтона. Книга "Комната, где это произошло" уже напечатана и разослана по всей стране. Ее продажи начинаются во вторник, 23 июня.