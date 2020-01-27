Скончался одиозный священник РПЦ, который призывал "взять Киев"
Скончался одиозный священник РПЦ, который призывал "взять Киев"
Коронапсихоз
Коронапсихоз
Около Ирпеня автомобиль упал в реку, 9-летний ребенок в реанимации
Около Ирпеня автомобиль упал в реку, 9-летний ребенок в реанимации
Легенда NBA Коби Брайант погиб при крушении вертолета
Легенда NBA Коби Брайант погиб при крушении вертолета
Как Зеленский «сломал» всемирный форум по Холокосту в Иерусалиме
Как Зеленский «сломал» всемирный форум по Холокосту в Иерусалиме
Китайский вирус оказался заразным во время инкубационного периода
Китайский вирус оказался заразным во время инкубационного периода
В Черкасской области горел вагон дизель-поезда
В Черкасской области горел вагон дизель-поезда
Сурков ушёл? Козак – куратор «украинского вопроса». Донбасс впихивают Киеву
Сурков ушёл? Козак – куратор «украинского вопроса». Донбасс впихивают Киеву
Во время боя за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC украинец укусил своего соперника
Во время боя за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC украинец укусил своего соперника
ГлавнаяМир

Болтон рассказал о намерении Трампа шантажировать Украину военной помощью

Президент США это опровергает.

Болтон рассказал о намерении Трампа шантажировать Украину военной помощью
Джон Болтон
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп сообщил своему советнику по национальной безопасности о намерении заморозить военную помощь Украине до тех пор, пока она не начнет расследование в отношении его вероятного соперника на предстоящих президентских выборах Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на черновую версию книги Джона Болтона, бывшего советника Трампа по нацбезопасности.

По словам Болтона, глава Белого дома в августе 2019 года заявил ему, что не хочет размораживать одобренные Конгрессом 391 млн долларов, пока Киев не поможет с проведением расследования. Значительная часть средств - 250 млн долларов - предназначалась Киеву в рамках Инициативы по поддержке безопасности Украины. Деньги были разблокированы лишь в сентябре 2019 года.

Болтон уже выразил готовность дать показания в Сенате на слушаниях об импичменте. При этом Трамп запретил ряду сотрудников своей администрации участвовать в расследовании.

Трамп уже отреагировал на заявление своего бывшего советника и опроверг, что задержка помощи Украине была из-за дела Байдена. Об этом он написал в Twitter.

"Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине была связана с расследованием деятельности демократов, включая Байдена. На самом деле он никогда не жаловался на это во время своего публичного увольнения. Если об этом сказал Джон Болтон, то это только для того, чтобы продать книгу", - отметил Трамп.

"Стенограммы моих звонков с президентом Зеленским - необходимые доказательства, кроме того, президент Зеленский и министр иностранных дел Украины заявили, что давления и проблем нет. Также, я встретился с президентом Зеленским в ООН (демократы сказали, что я никогда не встречался) и предоставил военную помощь Украине без каких-либо условий и расследований - и намного раньше графика. Я также позволил Украине приобрести противотанковые ракеты Javelin. Моя администрация сделала гораздо больше, чем предыдущая Администрация", - добавил президент США.

Напомним, в декабре ряд западных СМИ сообщили, что администрация Трампа запустила процедуру замораживания помощи Украине всего через полтора часа после его телефонного разговора с Владимиром Зеленским 25 июля. Однако, в администрации Трампа отрицают связь между этой беседой и приостановкой помощи Украине.

Обнародование содержания разговора Трампа и Зеленского привело к громкому политическому скандалу, ставшему причиной начала процедуры импичмента президента. Сенат США 21 января начал рассматривать конкретные обвинения в адрес Трампа.

Процедура импичмента может быть завершена перед запланированным на 4 февраля выступлением президента в Конгрессе США с речью о положении нации. Ожидается, что обвинения с Трампа будут сняты, поскольку республиканцы обладают большинством в Сенате.

Подробнее о том, как импичмент американского президента может повлиять на Украину, читайте в материале LB.ua "Импичмент Трампа. Кто последним сыграет на рояле?".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также