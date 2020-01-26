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При разгоне антиправительственных протестов в Ираке 4 человека погибли, 44 ранены

Силовики поджигали палатки, применяли слезоточивый газ и огнестрельное оружие.

При разгоне антиправительственных протестов в Ираке 4 человека погибли, 44 ранены
Фото: EPA/UPG

В Ираке при силовом разгоне протестующих, которые уже четыре месяца выступают против коррупции в правительстве и безработицы, погибли четверо демонстрантов, по меньшей мере 44 человека получили ранения. Об этом 25 января сообщает Associated Press.

В Багдаде погиб один человек, еще 44 были ранены, в городе Насирия на юге Ирака полиция застрелила трех протестующих после дня противостояний на трассе.

“Службы безопасности Ирака поджигали палатки, применяли слезоточивый газ и огнестрельное оружие для разгона протестующих”, - говорится в сообщении.

Попытки разгона протестующих произошли после того, как влиятельный иракский проповедник Муктада Аль-Садр призвал своих сторонников прекратить участие в протестах.

Напомним, на демонстрациях против коррупции в правительстве Ирака, высокой безработицы и влияния Ирана на иракскую политику, с октября 2019 погибли по меньшей мере 500 человек.

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