Бывший нардеп Логвинский и экс-первая замминистра юстиции Бернацкая выехали из страны (обновлено)
Бывший нардеп Логвинский и экс-первая замминистра юстиции Бернацкая выехали из страны (обновлено)
В Белой Церкви автомобиль патрульной полиции сбил мужчину на переходе
В Белой Церкви автомобиль патрульной полиции сбил мужчину на переходе
Выздоровление от уханского коронавируса зависит от иммунитета – Супрун
Выздоровление от уханского коронавируса зависит от иммунитета – Супрун
Коронапсихоз
Коронапсихоз
МОН представило новую систему финансирования вузов
МОН представило новую систему финансирования вузов
Как Зеленский «сломал» всемирный форум по Холокосту в Иерусалиме
Как Зеленский «сломал» всемирный форум по Холокосту в Иерусалиме
Гончаренко рассказал, за чей счет летал в Давос
Гончаренко рассказал, за чей счет летал в Давос
Спецпроект «Банды Донбасса». Глава 1. «Союз добровольцев Донбасса»
Спецпроект «Банды Донбасса». Глава 1. «Союз добровольцев Донбасса»
Израиль отдал России Александровское подворье в обмен на арестованную Нааму Иссахар
Израиль отдал России Александровское подворье в обмен на арестованную Нааму Иссахар
ГлавнаяМир

Количество погибших от землетрясения в Турции возросло до 20

Более 1000 человек получили травмы.

В результате мощного землетрясения на востоке Турции погибли по меньшей мере 20 человек, 1015 человек травмированы. Об этом информирует Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Фото: EPA/UPG

В результате землетрясения разрушены десятки зданий, спасательные работы по поиску пострадавших продолжаются, говорится в сообщении.

Фото: EPA/UPG

Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером 24 января в провинции Элязыг, после чего в регионе зафиксировали еще 11 подземных толчков магнитудой 4 балла, общее количество толчков достигла 228.

Фото: EPA/UPG

Аэропорт в Элязыге возобновил работу после некоторого перерыва, перебоев с поставками газа и электричества в регионе нет.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Отметим, в Турции постоянно происходят землетрясения, так как страна расположена на нескольких сейсмических плитах. В августе 1999 года в результате землетрясения магнитудой 7,4 в Измите, Стамбуле и других местах погибли более 17000 человек.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также