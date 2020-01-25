В результате мощного землетрясения на востоке Турции погибли по меньшей мере 20 человек, 1015 человек травмированы. Об этом информирует Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Фото: EPA/UPG

В результате землетрясения разрушены десятки зданий, спасательные работы по поиску пострадавших продолжаются, говорится в сообщении.

Фото: EPA/UPG

Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером 24 января в провинции Элязыг, после чего в регионе зафиксировали еще 11 подземных толчков магнитудой 4 балла, общее количество толчков достигла 228.

Фото: EPA/UPG

Аэропорт в Элязыге возобновил работу после некоторого перерыва, перебоев с поставками газа и электричества в регионе нет.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Отметим, в Турции постоянно происходят землетрясения, так как страна расположена на нескольких сейсмических плитах. В августе 1999 года в результате землетрясения магнитудой 7,4 в Измите, Стамбуле и других местах погибли более 17000 человек.