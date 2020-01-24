На юге Германии мужчина застрелил шестерых человек

В городе Рот-ам-Зе на юге Германии неизвестный мужчина застрелил нескольких человек.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкие СМИ.

"Большая полицейская операция в Рот-ам-Зее. Есть убитые и раненые в здании", сообщила местная полиция в Twitter.

По информации издания Focus Online, в результате стрельбы погибли шесть человек. Подозреваемый задержан.

Предварительно, речь идет о преступлении, совершенном в связи с семейными обстоятельствами. Издание Bild также сообщает, что все погибшие являются членами семьи.

Напомним, 30 декабря в Берлине мужчина устроил стрельбу в магазине. Сообщалось, что это была попытка ограбления.