Выздоровление от уханского коронавируса зависит от иммунитета – Супрун
Выздоровление от уханского коронавируса зависит от иммунитета – Супрун
Бывший нардеп Логвинский и экс-первая замминистра юстиции Бернацкая выехали из страны (обновлено)
Бывший нардеп Логвинский и экс-первая замминистра юстиции Бернацкая выехали из страны (обновлено)
​Оппозиция шокирована заявлением Гончарука о передаче "Укрзализныци" в управление Deutsche Bahn
​Оппозиция шокирована заявлением Гончарука о передаче "Укрзализныци" в управление Deutsche Bahn
Путин предложил "пятерке" ООН новый Потсдам
Путин предложил "пятерке" ООН новый Потсдам
Российскому комику после шуток о Путине пришлось уехать из страны
Российскому комику после шуток о Путине пришлось уехать из страны
Спецпроект «Банды Донбасса». Глава 1. «Союз добровольцев Донбасса»
Спецпроект «Банды Донбасса». Глава 1. «Союз добровольцев Донбасса»
Израиль отдал России Александровское подворье в обмен на арестованную Нааму Иссахар
Израиль отдал России Александровское подворье в обмен на арестованную Нааму Иссахар
На Большой Окружной в Киеве загорелся ТЦ "Мебельный Городок" (обновлено)
На Большой Окружной в Киеве загорелся ТЦ "Мебельный Городок" (обновлено)
Зеленский помолился у Стены плача вместо участия в церемонии с Путиным
Зеленский помолился у Стены плача вместо участия в церемонии с Путиным
ГлавнаяМир

В Китае строят спецбольницу для больных коронавирусом

Строительство планируют закончить до 3 февраля

В китайском городе Ухань, где впервые зафиксировали вспышку нового коронавируса, построят временную больницу для больных этим вирусом. Об этом сообщил портал Хinhuanet.

Фото: xinhuanet
Фото: xinhuanet

Больница будет представлять собой модульную конструкцию, собранную из небольших готовых блоков. Площадь помещения -25 тыс. кв. м., в больнице будет около тысячи койко-мест. Ресурс отмечает, что уже 3 февраля ее планируют сдать в эксплуатацию.

Фото: xinhuanet
Фото: xinhuanet

 Напомним, Кабмин принял план мер по предотвращению попадания нового китайского коронавируса nCoV-2019 на территорию Украины. Уже создан оперативный штаб на уровне Министерства здравоохранения под руководством министра. По словам премьера Алексея Гончарука, в Украине не было ни одного зафиксированного случая подобного заболевания.

 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также