В китайском городе Ухань, где впервые зафиксировали вспышку нового коронавируса, построят временную больницу для больных этим вирусом. Об этом сообщил портал Хinhuanet.

Фото: xinhuanet

Фото: xinhuanet

Больница будет представлять собой модульную конструкцию, собранную из небольших готовых блоков. Площадь помещения -25 тыс. кв. м., в больнице будет около тысячи койко-мест. Ресурс отмечает, что уже 3 февраля ее планируют сдать в эксплуатацию.

Фото: xinhuanet

Фото: xinhuanet

Напомним, Кабмин принял план мер по предотвращению попадания нового китайского коронавируса nCoV-2019 на территорию Украины. Уже создан оперативный штаб на уровне Министерства здравоохранения под руководством министра. По словам премьера Алексея Гончарука, в Украине не было ни одного зафиксированного случая подобного заболевания.