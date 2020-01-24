В китайском городе Ухань, где впервые зафиксировали вспышку нового коронавируса, построят временную больницу для больных этим вирусом. Об этом сообщил портал Хinhuanet.
Больница будет представлять собой модульную конструкцию, собранную из небольших готовых блоков. Площадь помещения -25 тыс. кв. м., в больнице будет около тысячи койко-мест. Ресурс отмечает, что уже 3 февраля ее планируют сдать в эксплуатацию.
Напомним, Кабмин принял план мер по предотвращению попадания нового китайского коронавируса nCoV-2019 на территорию Украины. Уже создан оперативный штаб на уровне Министерства здравоохранения под руководством министра. По словам премьера Алексея Гончарука, в Украине не было ни одного зафиксированного случая подобного заболевания.