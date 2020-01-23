Иран примет решение по "черным ящикам" самолета МАУ по результатам визита делегации в Украину

Иран примет окончательное решение о работе с "черными ящиками" самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны по результатам встречи секретаря СНБО Алексея Данилова с представителями Организации гражданской авиации Ирана во главе с уполномоченным по расследованию.

"Иранский уполномоченный по расследованию авиакатастрофы отметил, что окончательное решение о дальнейшей работе со средствами регистрации полетной информации будет принято после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину и с учетом требований ст.26 Чикагской конвенции и Приложения 13 к ней", - говорится в сообщении.

В свою очередь секретарь СНБО подчеркнул полную техническую готовность Украины в обеспечении необходимого комплекса работ для исследования черных ящиков.

Отмечается, что в рамках расследования катастрофы украинского самолета в Киев также прибыли специалисты из Канады и Франции.

"22 января эксперты ознакомились с техническими возможностями считывания информации с "черных ящиков" Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, лаборатории Национального авиационного университета и Научно-производственного предприятия "Дисковые системы"", - сообщили в СНБО.

В тот же день секретарь СНБО Алексей Данилов провел встречу с послом Ирана в Украине Манучехром Моради, на которой обсуждался вопрос дальнейшего взаимодействия Украины и Ирана по расследованию авиакатастрофы. Во встрече также принял участие посол Украины в Иране Сергей Бурдиляк.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов попросил СМИ не манипулировать на теме возвращения "черных ящиков" сбитого самолета МАУ.

Напомним, самолет рейса Тегеран-Киев авиакомпании "МАУ" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

Иран должен был отправить в Украину черные ящики до 15 января включительно, однако по заявлениям заместителя генпрокурора Виктора Трепака, Иран не передал их. Без бортовых самописцев установить все причины трагедии самолета МАУ будет невозможно.

17 января стало известно, что доступ к бортовым самописцам "на месте" получит совместная группа экспертов из Канады, Украины и Ирана.

20 января представитель Ирана обсудил с Зеленским условия передачи самописцев и компенсации за сбитый самолет МАУ.