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Китай подтвердил первую смерть от вируса за пределами Уханя

Где именно умер заболевший, не сообщается.

Китай подтвердил первую смерть от вируса за пределами Уханя
Фото: twitter.com/canadanewsmedia

Власти Китайской народной Республики официально подтвердили первый случай смерти от коронавируса за пределами китайского города Ухань.

Об этом сообщает AFP.

"Китай сообщает о первой смерти вне эпицентра распространения вируса", - говорится в сообщении.

При этом не указывается, где именно умер заболевший.

Накануне сообщалось о 17 жертвах нового коронавируса в Китае.

Сегодня власти закрыли два города с населением 16 млн человек из-за коронавируса. Речь идет о городах Ухань и Хуанганг.

Напомним, о возбудителе болезни известно, что он относится к группе коронавирусов и провоцирует у инфицированных им людей развитие пневмонии. Первые случаи заражения новым вирусом связывали с оптовым рынком морепродуктов Ухане. Кроме белуг и других морских млекопитающих на этом рынке до его закрытия 1 января, по информации СМИ, продавали также летучих мышей, кур, кроликов и змей.

Сейчас случаи заражения подтверждены в Сингапуре, Саудовской Аравии, США, Вьетнаме, Тайване, Таиланде, Южной Корее, Японии.

В Китае зарегистрировано более 600 случаев заражения коронавирусом.

Новый коронавирус является разновидностью вируса SARS, который тоже проявился в Китае и в 2002-2003 годах вызвал пандемию и смерти 800 пациентов.

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