Китай подтвердил первую смерть от вируса за пределами Уханя

Где именно умер заболевший, не сообщается.

Власти Китайской народной Республики официально подтвердили первый случай смерти от коронавируса за пределами китайского города Ухань.

Об этом сообщает AFP.

"Китай сообщает о первой смерти вне эпицентра распространения вируса", - говорится в сообщении.

При этом не указывается, где именно умер заболевший.

Накануне сообщалось о 17 жертвах нового коронавируса в Китае.

Сегодня власти закрыли два города с населением 16 млн человек из-за коронавируса. Речь идет о городах Ухань и Хуанганг.

Напомним, о возбудителе болезни известно, что он относится к группе коронавирусов и провоцирует у инфицированных им людей развитие пневмонии. Первые случаи заражения новым вирусом связывали с оптовым рынком морепродуктов Ухане. Кроме белуг и других морских млекопитающих на этом рынке до его закрытия 1 января, по информации СМИ, продавали также летучих мышей, кур, кроликов и змей.

Сейчас случаи заражения подтверждены в Сингапуре, Саудовской Аравии, США, Вьетнаме, Тайване, Таиланде, Южной Корее, Японии.

В Китае зарегистрировано более 600 случаев заражения коронавирусом.

Новый коронавирус является разновидностью вируса SARS, который тоже проявился в Китае и в 2002-2003 годах вызвал пандемию и смерти 800 пациентов.