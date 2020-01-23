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Российскому комику после шуток о Путине пришлось уехать из страны

Проверку организовали по жалобе об "оскорблении чувств верующих".

Российскому комику после шуток о Путине пришлось уехать из страны
Фото: instagram.com/sankldive

Российскому стендаперу Александру Долгополову пришлось уехать из страны, после того как им заинтересовалась полиция.

Об этом пишет "Настоящее время" со ссылкой на его адвоката и концертного директора.

Артист узнал, что им заинтересовалась полиция и начала собирать по клубам видео его выступлений "на основании закона об оперативно-розыскной деятельности".

Полиция организовала проверку в отношении Долгополова из-за поступившей жалобы на оскорбление чувств верующих. Жалобу подал один из жителей Орехово-Зуева в Подмосковье, что именно его оскорбило – пока неизвестно.

Помимо религии, Долгополов также шутил о президенте РФ Владимире Путине.

В феврале 2019 года Долгополов пошутил о любви россиян к президенту Путину: "Если Путин издаст указ о том, что всем россиянам нужно прыгнуть в лаву, они скажут: "О Боже мой, но где мы найдем лаву, у нас нет ее во дворе, что нам делать, наш мудрый вождь?"

22 января в интервью "Настоящему времени" комик рассказал, что планировал выступать в одном из московских баров. Но когда он готовился к выступлению, к администрации бара обратился мужчина в гражданской одежде и настойчиво интересовался, приехал ли уже комик и будет ли он выступать.

После этого инцидента Александр и его команда спешно покинули бар и уехали. Артист "почувствовал угрозу" и решил отменить выступление, а позже уехал из страны.

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