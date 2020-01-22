МИД рекомендует украинцам не ехать в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса

Министерство иностранных дел предупреждает украинцев о вспышке коронавируса в Китае и рекомендует воздержаться от поездок город Ухань.

Об этом сообщают "Українськi Новини" со ссылкой на пресс-службу МИДа.

"В связи с эпидемиологической ситуацией из-за распространения в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), МИД рекомендует при планировании путешествия в Китай или внутри страны уточнять актуальную эпидемиологической ситуацию в регионе и воздерживаться от поездок в город Ухань (провинция Хубей), где наибольший риск заражения", - говорится в сообщении.

Также МИД рекомендует есть только должным образом термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу, избегать контакта с животными, посещения рынков по продаже мяса, цирков, зоопарков, животноводческих ферм, не контактировать с людьми с признаками респираторных заболеваний, использовать специальные маски для защиты органов дыхания, мыть руки со средствами гигиены, пользоваться антисептиками на спиртовой основе, при симптомах, похожих на грипп или ОРВИ, минимизировать контакты с другими людьми и обратиться в медицинское учреждение.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, МИД рекомендует гражданам Украины обращаться по номерам "горячих линий" в посольство Украины в Китае.

Напомним, по состоянию на 22 января, количество жертв нового коронавируса из Китая достигло 17 человек. Общее количество заболевших в провинции Хубэй - 444 человека.