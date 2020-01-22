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Телефон основателя Amazon Безоса был взломан после сообщения от принца Саудовской Аравии – The Guardian

Это может быть связано с журналистом Хашогги, который работал на принадлежащую Безосу газету. 

Телефон основателя Amazon Безоса был взломан после сообщения от принца Саудовской Аравии – The Guardian
Безос и принц Саудовской Аравии
Фото: Saudi Press Agency

Телефон основателя Amazon и миллиардера Джеффа Безоса был взломан в 2018 году после сообщения в WhatsApp, полученного от аккаунта принца саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на собственные источники.

Цифровой анализ показал, что в зашифрованном сообщении, отправленном с номера принца, был вредоносный видеофайл, который проник в смартфон Безоса и скачал с него большой объем данных.

По словам источников, которые общались с Guardian на условиях анонимности, Безос и бин Салман дружески общались в WhatsApp, затем 1 мая был отправлен вирусный файл. Точно неизвестно, какие именно данные были украдены со смартфона миллиардера. 

Предположения о том, что королевство причастно к злому телефона, саудовские дипломаты назвал абсурдом. Ранее о том, что Саудовская Арваия может быть причастна ко взлому, говорил консультант Безоса Гэвин де Беккер. Он предположил, что это может быть связано с убийством журналиста Джамаля Хашогги, в организации которого обвиняют власти Саудовской Аравии. 

Хашогги работал на американскую газету The Washington Post, владельцем которой с 2013 года является Безос.  

Напомним, проживающий в США 59-летний обозреватель американской газеты Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак.

Турецкая власть заявила, что журналиста жестоко убили в консульстве. Местная генпрокуратура по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства. Его задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии. После убийства тело журналиста было расчленено и уничтожено.

Саудовские власти отрицали обвинения и утверждали, что Хашогги покинул здание через черный ход и что его выход просто не попал на камеры видеонаблюдения. Однако, под сильным давлением мирового сообщества, Саудовская Аравия признала, что Хашогги был убит.

США ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии в связи с убийством Хашогги.

В декабре в Саудовской Аравии пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги приговорили к смертной казни.

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