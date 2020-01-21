Первый случай заражения новым китайским вирусом подтвержден в США

В США выявлен первый пациент с коронавирусом нового типа, который вызвал вспышку пневмонии в Китае.

The New York Times сообщает, что заболевший мужчина является жителем округа Снохомиш, штат Вашингтон. Симптомы заболевания у него появились после возвращения из поездки в регион Уханя, Китай, где началась вспышка. На прошлой неделе он был госпитализирован с пневмонией, а заражение коронавирусом было подтверждено днем 20 января.

Вспышка вирусной пневмонии началась на рынке морепродуктов и птицы в Ухане, городе с населением 11 миллионов человек. Случаи заражения коронавирусом уже зарегистрированы в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне, а также на Тайване, в Японии, Таиланде и Южной Корее.

Ране китайские власти подтвердили, что шесть человек умерли от

пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. На сегодняшний день в Китае зарегистрированы около 300 случаев. Многие из пациентов жили или путешествовали в Ухань.

22 января ВОЗ проведет экстренное заседание, на котором будут приняты решения о возможном введении чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией.

Накануне власти КНР впервые сообщили о случаях заболевания среди персонала медучреждений и подтвердили, что возбудитель может передаваться от человека к человеку.

Тем временем в ряде международных аэропортов по всему миру усилен контроль за авиарейсами, прибывающими из Китая, а также Таиланда.