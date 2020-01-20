В Херсоне проходят обыски по делу Гандзюк и спецоперация по устранению преступной группировки (обновлено)
В Херсоне проходят обыски по делу Гандзюк и спецоперация по устранению преступной группировки (обновлено)
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
Застройщик метро на Виноградарь положил на депозит миллиард, выделенный на строительство
Застройщик метро на Виноградарь положил на депозит миллиард, выделенный на строительство
Нефтяная война между Путиным и Лукашенко. Как Москва мстит Минску
Нефтяная война между Путиным и Лукашенко. Как Москва мстит Минску
Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в Великобританию (Обновлено)
Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в Великобританию (Обновлено)
Насиров предоставил Парнасу заем в $10 млн, - WSJ
Насиров предоставил Парнасу заем в $10 млн, - WSJ
Протесты в Иране из-за Boeing и ложь аятоллы Хаменеи
Протесты в Иране из-за Boeing и ложь аятоллы Хаменеи
​Криклий анонсировал железнодорожные поездки из Киева в Одессу за полтора часа
​Криклий анонсировал железнодорожные поездки из Киева в Одессу за полтора часа
В Сирии армия США не пустила российских военных к нефтяным месторождениям – СМИ
В Сирии армия США не пустила российских военных к нефтяным месторождениям – СМИ
ГлавнаяОбществоЗдоровье

ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового вируса в Китае

За пределами Китая зафиксированы 4 случая заболевания.

ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового вируса в Китае
Фото: twitter.com/canadanewsmedia

Всемирная организация здравоохранения созывает экстренное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям на 22 января в связи с коронавирусом нового типа, который распространяется в Китае.

На встрече должны обсудить, является ли распространение вируса международной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, сообщили в ВОЗ в понедельник, 20 января, передает DW.

Комитет может выработать рекомендации относительно политики, а объявление чрезвычайного положения будет означать призыв к международному наблюдению, сотрудничеству и финансированию с целью остановки распространения вируса.

Это заявление ВОЗ прозвучало после того, как стало известно, что вирусом заразились более 200 человек. По данным медиков, речь идет уже о примерно 220 подтвержденных случаях инфицирования, три человека скончались. В то же время более 20 человек, заразившихся вирусом, уже выписаны из больницы.

Власти Китая также подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку.

Вирус распространился из города Ухань на другие населенные пункты Китая, четыре случая зафиксированы уже и за пределами страны.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также