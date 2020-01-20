ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового вируса в Китае

Всемирная организация здравоохранения созывает экстренное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям на 22 января в связи с коронавирусом нового типа, который распространяется в Китае.

На встрече должны обсудить, является ли распространение вируса международной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, сообщили в ВОЗ в понедельник, 20 января, передает DW.

Комитет может выработать рекомендации относительно политики, а объявление чрезвычайного положения будет означать призыв к международному наблюдению, сотрудничеству и финансированию с целью остановки распространения вируса.

Это заявление ВОЗ прозвучало после того, как стало известно, что вирусом заразились более 200 человек. По данным медиков, речь идет уже о примерно 220 подтвержденных случаях инфицирования, три человека скончались. В то же время более 20 человек, заразившихся вирусом, уже выписаны из больницы.

Власти Китая также подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку.

Вирус распространился из города Ухань на другие населенные пункты Китая, четыре случая зафиксированы уже и за пределами страны.