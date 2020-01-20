Допуск невакцинированных детей в школу будет ответственностью директора, - Новосад

Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что допуск в школу невакцинированных детей, будет личной ответственностью директора учебного заведения. Об этом министра сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"За каждую конкретную школу отвечает директор. Поэтому очевидно, если будет принято какое-то решение по этому поводу, то это будет ответственность руководителя учебного заведения - принять в школу ребенка или предложить какую-то другую форму обучения, учитывая имеющуюся справку", - сообщила Новосад.

По ее словам, такие решения еще нарабатываются совместно с Министерством здравоохранения.

Новосад также отметила, что ее министерство обратилось в Минздрав с просьбой внести изменения в справку 086, которая является обязательной для зачисления ученика в учебное заведение, чтобы указывать там статус о наличии или отсутствии прививки. "Ждем реакции от них, и это будет первый шаг для решения этого вопроса", - отметила Новосад.

Кроме того Минобразования подготовило письмо в регионы с предложениями к главам областных госсоветов усилить надзор за тем, чтобы дети были привиты.

Напомним, 4 октября Анна Новосад анонсировала, что совместно с комитетом ВР по вопросам здоровья будет работать над урегулированием вопроса по недопуску невакцинированных детей в школу. По ее мнению, в этом процессе директора школ должны быть "той точкой входа, которая проверяет и делает срез по школе".