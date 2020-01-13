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В Украине от осложнений гриппа умерла женщина, медики спасли ее недоношенного ребенка

Пациентке провели кесарево сечение. 

В Украине от осложнений гриппа умерла женщина, медики спасли ее недоношенного ребенка
Фото: glavcom.ua

В Украине от осложнений гриппа умерла 31-летняя женщина, которая инфицировалась будучи беременной. Врачам удалось спасти ребенка, сообщили на странице Центра общественного здоровья в Facebook.

Женщина заболела 24 декабря, а 31 в связи с отслоением плаценты ей провели кесарево сечение. Пациентка умерла 3 января, анализы подтвердили инфицирование не субтипированным гриппом типа А. Кроме того, у нее был хронический гепатит С.

"Ребенок выжил и сегодня, 13 декабря, из отделения реанимации его перевели в отделение для недоношенных детей", – добавили в Центре общественного здоровья.

Этот случай стал уже третьим летальным с начала эпидсезона гриппа (октября 2019). Медики отметили, что беременным женщинам также необходимо вакцинироваться от гриппа, инактивированная вакцина безопасна для плода. 

Напомним, летальные случаи от осложнений гриппа зафиксированы 31 декабря 2019 и 3 января 2020-го.

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