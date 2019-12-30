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В Главном военном госпитале рассказали о состоянии 12 освобожденных из плена военных

Предварительно, все они пребывают в "относительно удовлетворительном состоянии".

В Главном военном госпитале рассказали о состоянии 12 освобожденных из плена военных
Фото: facebook/ Операція об'єднаних сил

Состояние 12 украинских военнослужащих, освобожденных из плена в результате обмена 29 декабря, "относительно удовлетворительное".

Об этом сообщил начальник Национального военно-медицинского клинического центра генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук.

Видео с комментарием Казмирчука опубликовало Министерства обороны.

"Предварительно мы можем сказать, что все они пребывают в относительно удовлетворительном состоянии. Но прекрасно понимаем, что условия, в которых они находились, могли привести как к возникновению, так и к обострению хронических болезней, которые у них были", - сказал начальник госпиталя.

По словам Казмирчука, специалисты центра проведут необходимые медицинские обследования, и военным в случае необходимости будут предоставлены лечение и психологическая реабилитация.

Ранее в "Феофании" рассказали о состоянии освобожденных гражданских пленных. Все 64 человека уже прошли общие клинические обследования, их осмотрели психологи и психотерапевты. По словам замглавврача больницы, все они находятся или в удовлетворительном состоянии, или в состоянии средней тяжести.

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