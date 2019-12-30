Россия грубо нарушила "нормандские" договоренности, - "Европейская солидарность"

Партия «Европейская Солидарность» считает, что договоренности в рамках нормандской встречи в Париже, по итогам которой было объявлено об обмене «всех на всех», или хотя бы «всех установленных на всех установленных», были грубо нарушены Российской Федерацией и полностью контролируемыми ею боевиками. Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на официальном сайте.

"Мы приветствуем всех освобожденных с оккупированных территорий заложников и пленных, военных и гражданских, журналистов, тех, кто боролся с оккупационным режимом в тылу врага. При этом отмечаем, что это был неравноправный обмен на условиях Москвы, в котором Кремль играл активную роль, а украинское руководство пассивно выполняло его прихоти", - заявили в "ЕС".

Там отметили, что Россия не освободила ни одного представителя крымских татар и политзаключенных Кремля из российских тюрем. А также скрывает информацию о десятках находящихся в оккупированном Крыму и на Донбассе.

"К обмену должны быть привлечены только граждане, которые имеют непосредственное отношение к боевым действиям на востоке страны, но под диктат российской стороны были освобождены террористы-убийцы, которые взорвали мирное шествие граждан в Харькове, и бойцы «Беркута», обвиняемые в расстрелах во время Революции достоинства и которые могут указать на непосредственных заказчиков убийств на Майдане в 2014 году. Все эти преступления произошли еще до начала войны на Донбассе и эти преступники априори не подпадали под действия минских соглашений или амнистию", - считают в "Европейской солидарности".

В партии считают, что команда Зеленского сдала переговорные позиции.

"Частью этой непрерывной и опасной политики является отказ Украины от судебных исков в газовых вопросах, выдача России важного свидетеля по делу сбитого малайзийского лайнера МН17, что затрудняет привлечение Российской Федерации к ответственности в международных судах. Подобная политика нынешней власти недопустима. Она не только подрывает международные позиции Украины, но и поощряет дальнейшие преступные действия страны-агрессора", - резюмировали в "ЕС".