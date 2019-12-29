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Около 15 военных до сих пор находятся на неподконтрольных Украине территориях

Их содержание в "Л/ДНР" отрицают.

Около 15 военных до сих пор находятся на неподконтрольных Украине территориях
Фото: EPA/UPG

Около 15 украинских военных до сих пор находятся на временно неподконтрольной Украине территории Донбасса.

Об этом заявила координатор "Медийной инициативы за права человека" Татьяна Катриченко, сообщает Громадське радіо.

"Только 12 военнослужащих, по официальной статистике, сейчас вернулись на подконтрольную территорию Украины, и мы их идентифицировали. А все остальные военные, сейчас их около 15, остались на оккупированных территориях", - сказала Катриченко, добавив, что в основном это военнослужащие, попавшие в плен в период с середины 2018 года и до сих пор.

Катриченко рассказала, что про их освобождение не шла в течение последней недели. Она отметила, что именно этих военнослужащих в так называемых "ЛНР" и "ДНР", преимущественно в самопровозглашенной "ДНР", не подтверждали.

Она напомнила, что в мае 2019 года в плен попали восемь военнослужащих, а до этого обмена шесть человек еще находились на оккупированных территориях.

"Вот сейчас трех освободили, а других трех сторона террористов не подтверждает для обмена, хотя они находились примерно в одинаковых условиях и в одинаковых учреждениях", - добавила Катриченко.

По ее данным, боевики не подтверждают, что удерживают еще не менее четырех военных, попавших в плен в январе-феврале 2019 года. Хотя эти люди уже получили приговоры и их перевели в колонии.

Как сообщалось, в рамках обмена удерживаемыми в Украину с подконтрольной боевикам территории Донецкой и Луганской областей был освобожден 81 человек. Шесть из них отказались возвращаться в Украину из-за того, что в "Л/ДНР" остаются их семьи.

В рамках обмена боевики освободили 12 украинских военных.

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