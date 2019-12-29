Пленных из оккупированного Луганска повезли к месту обмена, из "Борисполя" вылетел спецборт

Ожидается, что процесс обмена состоится в пункте пропуска "Майорск".

Удерживаемых боевиками "ЛНР" лиц утром 29 декабря вывезли из Луганска и повезли к месту обмена пленными. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя боевиков в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы Ольгу Кобцеву.

В то же время из аэропорта "Борисполь" вылетел специальный военный борт, сообщает шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

По информации Кобцевой, окончательные списки согласовали вчера. Обмен состоится на пропускном пункте "Майорск" - для обычных граждан сегодня он закрыт "по техническим причинам".

Представитель боевиков заявила, что "в связи с тем, что часть обмениваемых людей может отказаться пересекать линию соприкосновения в процессе обмена, точная формула обмена будет известна лишь в момент обмена".

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский подтвердил дату обмена пленными 29 декабря. Однако по состоянию на вечер субботы верификация списков еще не была завершена.

Ранее, 26 декабря, боевики заявили, что украинская сторона передаст 87 человек, а Киеву выдадут 55 людей.

28 декабря суд отпустил для обмена пленными пятерых “беркутовцев”, подозреваемых в расстреле Небесной сотни, боевикам также передадут троих обвиняемых в теракте возле харьковского Дворца спорта, которых накануне приговорили к пожизненному заключению.

Ранее сообщалось, что в Одессе суд отпустил для обмена 11 подозреваемых в терроризме. Российским боевикам передадут также фигуранта "дела 2 мая" Сергея Долженкова.

Также сообщалось, что в список на обмен включены боевики, захватившие Мариупольское ГУВД 9 мая 2014 года.