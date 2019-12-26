Боевики, захватившие Мариупольское ГУВД 9 мая 2014 года, пойдут на обмен

Жовтневый районный суд Мариуполя 26 декабря изменил меру пресечения четырем боевикам, захватившим Мариупольское ГУВД 9 мая 2014 года.

Как сообщает местное издание 0629, они идут на обмен пленными и де-юре отпущены под личное обязательства.

Евгений Дружинин, Александр Стрельникович, Виктор Скрипник и Вячеслав Бирюков входили в банду под руководством бывшего милиционера Олега Недавнего по кличке Мангуст. 9 мая 2014 года они приняли участие в захвате горуправления милиции, во время которой были взяты заложники.

Операция по освобождению здания выполнялась несколькими силовыми подразделениями, в том числе приданными силами милиции, ВСУ, батальонами "Днепр" и "Азов". В результате перестрелки погибли 13 человек, были жертвы и на стороне террористов.

Во время освобождения здания часть боевиков переоделась и сумела беспрепятственно покинуть оцепленный район. На скамье подсудимых оказались лишь четверо человек.

Задержанным инкриминировали умышленное убийство, создание террористической группировки, хранение оружия. Если бы не обмен, им могло грозить пожизненное заключение.

Как пояснили журналисту 0629 сотрудники правоохранительных органов, несмотря на то, что мера пресечения была изменена и в решении прозвучали слова "освободить в зале суда" никого из четверки сразу не отпустили. Их доставили в Государственную криминальную исполнительную службу Украины, где они пробудут до момента обмена.

"На территории Украины они не выйдут на свободу. Что они будут делать на неподконтрольной территории Украины мы не знаем, возможно их будут судить и там", - добавил собеседник издания.

Напомним, что обмен пленными в формате "всех установленных на всех установленных" должен пройти до конца года.