Украинские военные, которые удерживают позиции на Мариупольском направлении, решили не оставлять этого года без подарков и российских наемников и собрали из мин, снарядов и гранат, которые ежедневно прилетают со стороны пророссийских боевиков, импровизированную "новогоднюю елку" высотой почти два метра.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.
"Это все - боеприпасы, запрещенные минскими договоренностям. Чтобы их собрать, мы потратили всего 20 минут. Но, если бы была поставлена задача - построить елку высотой 10 метров, мы бы потратили на сбор остатков вражеских боеприпасов не более 4-5 часов", - сообщил старший офицер командования воинской части Вячеслав.
Он также отметил, этот "новогодний подарок" украинские защитники Приазовья готовы передать боевикам любым способом на определенном ими участке линии фронта.
Напомним, ранее на очередной итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что оружие и военную технику боевикам "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны".
Ранее Россия всегда утверждала, что технику нашли местные сепаратисты не получают вооружения из РФ, а "находят его самостоятельно". "Большая часть этих запасов была оставлена в шахтах Донбасса и оказалась у повстанцев",- заявлял представитель российской делегации в Международном суде ООН в Гааге.
В 2017 году Суд Европейского союза признал поставки российского оружия на украинский Донбасс.