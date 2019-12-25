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В Харькове грабители подорвали и ограбили банкомат

Он расположен на первом этаже пятиэтажного дома. 

В Харькове грабители подорвали и ограбили банкомат
Фото: facebook.com/police.kharkov

В Харькове грабители подорвали банкомат на ул. Академика Волкова, забрали деньги и сбежали. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Преступление произошло около 3:30 25 декабря. Сумма похищенных средств уточняется. 

"Неизвестные подорвали банкомат, размещенный в помещении банка на первом этаже пятиэтажного дома", – уточнили правоохранители. 

Полицейские установили, что взорвалось самодельное устройство. Среди граждан никто не пострадал. 

Напомним, ограбления банкоматов в Харькове при помощи подрыва происходят на протяжении длительного времени. 

13 июня 2018 года был взорван банкомат Ощадбанка на Краснодарской улице. 3 апреля в Харькове взорвали банкомат Приватбанка, расположенный в магазине, и забрали из него деньги.

1 ноября 2018 года взорвали и обчистили банкомат, расположенный на лестничной площадке административного здания на Большой Панасовской улице.

В феврале этого года в Харькове неизвестные взорвали два банкомата и забрали кассеты. В апреле произошло еще одно похожее ограбление. 

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