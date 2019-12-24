Суд разрешил допросить мужа Кузьменко, а также главврача Центра детской кардиологии, где она работает.

Фото: Макс Требухов

Апелляционный суд Киева оставил в силе арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко без права внесения залога.

Об этом сообщают "Українські новини".

Фото: Макс Требухов

Таким образом, суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры. Защита же просила отменить меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.

Также суд удовлетворил ходатайство адвоката Кузьменко Владислава Добоша и разрешил допросить как свидетелей ее мужа Дмитрия и главного врача Центра детской кардиологии и кардиохирургии Владимира Жовнира.

Судья удовлетворил ходатайство защиты и принял решение просмотреть видео со дня убийства Шеремета, которое использовалось для экспертизы ходьбы подозреваемой, а также видео с участием Кузьменко, снятое в больнице, где она работает.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

После просмотра адвокат Кузьменко заявил, что на видео изображены разные женщины.

Прокуратура просила суд добавить к материалам дела документы о том, что накануне обысков из квартиры Антоненко якобы была тайно вынесена мина МОН-50. Суд данное ходатайство удовлетворил. Кроме того, были добавлены протоколы допросов и разговоров подозреваемых.

За Кузьменко хотели поручится 56 человек, в том числе действующие и бывшие депутаты Рады, а также врачи, военные и волонтеры. В частности такую готовность выразили депутаты: Яна Зинкевич, Михаил Бондарь, Николай Величкович (все - фракция "Европейская солидарность"), бывшие депутаты Олег Мусий (внефракционный), Наталья Веселова (фракция "Объединение "Самопомощь"), Оксана Корчинская (фракция Радикальной партии Олега Ляшко), депутат Киевского городского совета Владимир Назаренко, главврач детского кардиоцентра Жовнир.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, 13 декабря Печерский районный суд Киева арестовал Кузьменко без права внесения залога до 8 февраля. По версии следствия, она заложила бомбу под машину Шеремета летом 2016 года и привела ее в действие.

23 декабря Апелляционный суд оставил под стражей другого подозреваемого в убийстве Шеремета - Андрея Антоненко.

Сегодня, 24 декабря, суд начал рассматривать апелляцию на меру пресечения Кузьменко.

Организатором убийства Павла Шеремета следствие считает Андрея Антоненко (Риффмастер), увлекшегося "ультранационалистическими идеями" и культивирующего "величие арийской расы, разграничения общества по принципу национальной принадлежности". По версии полиции, убийство белоруса должно было привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям.

К своему замыслу Антоненко якобы привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также других неустановленных лиц. Однако, по версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределял между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства.