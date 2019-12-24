С начала суток на Донбассе получил ранение один военный

Боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.

С начала суток российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений по запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

Один обстрел позиций ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксирован вблизи населенного пункта Березовое, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Шесть обстрелов произошли в районе ответственности группировки "Север": трижды неподалеку Новолуганского - из 82 мм миномета - 9 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; рядом с Крымским - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Светлодарск - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Шумов - из гранатометов различных систем.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащих Объединенных сил получил ранения", - сообщили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне боевых действий в Донецкой и Луганской областях произошло семь обстрелов. Потерь среди ВСУ не было.