Зеленский подписал закон о предоставлении УБД добровольцам

Президент Украины Владимир Зеленский 23 декабря подписал закон, который позволяет добровольцам получить статус участника боевых действий. Об этом говорится в пресс-службе Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ.

"Закон дает возможность членам добровольческих формирований, которые принимали участие в защите Независимости и суверенитета Украины во время АТО и не вошли в состав того или иного силового ведомства, получить официальный статус УБД. А значит, и те социальные гарантии, которые предусмотрены законом Украины о ветеранах и членах их семей", - уточнили в министерстве.

Решение о предоставлении этого статуса возлагается на межведомственную комиссию. Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции" предусматривает статус УБД для тех, кто принимал участие в АТО не менее 30 дней, даже если это совокупная сумма пребывания.

Напомним, 4 декабря Рада приняла с правками во втором чтении и в целом законопроект, который позволяет получить статус участника боевых действий членам добровольческих батальонов.