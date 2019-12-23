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Прокуратура АРК допускает заведение уголовных дел по факту запуска российских поездов в Крым

Также открыто уголовное производство по факту строительства моста. 

Прокуратура АРК допускает заведение уголовных дел по факту запуска российских поездов в Крым
Фото: ТСН

Прокуратура Автономной Республики Крым допускает возможность открытия уголовных производств по факту запуска железнодорожного движения по Керченскому мосту. Об этом сообщил глава прокуратуры Игорь Поночовный в эфире "Крым.Реалии"

Он заявил, что реакция уголовным делом на перевозчика, который организовывает незаконную переправу пассажиров, будет уже после первого поезда, который прибудет в Крым.

"Потому что мы знаем, есть порядок въезда-выезда на оккупированную территорию и он возможен только через пункты пропуска, которые находятся между Херсонской областью и оккупированным полуостровом. Любой другой приезд граждан на территорию полуострова – это и административное и, если целью этого визита было причинение вреда, то и уголовное преступление. Также существует преступление – незаконная перевозка лиц через государственную границу – однозначно будет даваться оценка компании-перевозчику, которая доставляет в Крым людей", – сказал Поночовный.

Ранее сообщалось, что РЖД не будет заниматься перевозом пассажиров в Крым. Этим будет заниматься частная компания. 

Также он добавил, что прокуратура уже открыла уголовное производство по факту строительства моста – оно касается экологических преступлений, поскольку возведение путепровода нанесло вред Азовскому морю и Керченскому проливу.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 23 декабря открыл движение по железнодорожной части Керченского мостового перехода, соединяющего оккупированный Крым с территорией России. 

Первый пассажирский поезд проедет по мосту в ночь с 24 на 25 декабря 2019 года. Он отправился из Санкт-Петербурга примерно в то же время, когда и Путин с Тамани. В Севастополь он приедет 25 декабря.

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