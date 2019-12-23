Новый закон о труде позволит не отрабатывать 2 недели после увольнения, – Милованов

Также предлагается заставить работодателей выплачивать компенсацию за увольнение сотрудника по своей инициативе.

Новый законопроект о труде предлагает убрать обязанность сотрудника отрабатывать две недели после увольнения. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

Он заявил, что также предлагается обязать работодателя выплачивать компенсацию сотруднику, если его увольняют не по его желанию.

"А еще работник сможет увольняться по собственному желанию без обязательного отрабатывания двух недель", –отметил министр.

Также Милованов пояснил, что новый закон позволит беременным работать из дома и по гибкому графику, имея при этом социальные гарантии. Это же касается пенсионеров и лиц с инвалидностью.

Продолжительность обычной рабочей недели будет составлять 40 часов.

"Продолжительность дня определяют взаимные договоренности, а время отдыха между рабочими сменами должны быть не менее 12 часов. Для тех, кто хочет работать меньше 40 часов в неделю, будет возможность договориться про оплату пропорционально", – сообщил глава министерства экономики.

Он также пояснил, что новый закон не отменяет льготы и бессрочные трудовые договоры, а трудовые книжки переведут в цифровой формат.

Также документ урегулирует работу несовершеннолетних – их можно будет нанимать по учебным, студенческим и иным договорам.

По словам Милованова, ныне новый законопроект о труде находится в обработке, его планируют вскоре обнародовать на сайте Минэкономики.

Напомним, Кабинет министров 27 ноября утвердил законопроект о переводе бумажных трудовых книжек в электронный формат.