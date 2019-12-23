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День святого Николая 19 декабря побил три температурных рекорда в столице

19 декабря максимальная температура воздуха составила + 11,3 градусов.

День святого Николая 19 декабря побил три температурных рекорда в столице
Фото: EPA/UPG

19 декабря максимальная температура воздуха составила + 11,3 ° С, что на 0,6 ° С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

Благодаря теплой ночи и теплому дню среднесуточная температура 19 декабря достигла + 7,2 ° С, что на 2,4 ° С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 2015 года.

В обсерватории также напомнили, что с 16 декабря в Киеве уже зафиксировано 7 температурных рекордов.

Напомним, 17 декабря, температура воздуха в Киеве превысила максимальный рекорд для этого дня с 1937 года. После полудня столбик термометра поднялся до +10,4°С, что на 1,7°С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1937 году.

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