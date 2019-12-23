В Запорожской области мужчина напал на людей с ножом, один погибший

Еще троих доставили в больницу с резаными ранами туловища.

В Запорожской области в селе Воздвижевка Гуляйпольского района возле остановки общественного транспорта во время конфликта 24-летний мужчина с ножом напал на четырех человек, в результате чего погиб один человек, еще трое раненых. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

На теле погибшего, жителя Днепропетровской области, 1986 года рождения были обнаружены ножевые ранения. В больницу с резаными ранами туловища доставлены еще три человека: местный житель 1987 года рождения и два жителя Днепра 1987 и 1974 рождения.

Установлено, что ножевые ранения пострадавшим во время конфликта вызвал житель Запорожья 1995 года рождения. Работники сектора криминальной полиции задержали подозреваемого.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Также по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) и ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух или более лиц) УК.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что всего с начала года сотрудники запорожской милиции раскрыли 78 умышленных убийств.

Напомним, в ноябре в Запорожской области задержали мужчину за угрозу взорвать отделение полиции в поселке Бильмак. 22 ноября, в колл-центр Службы безопасности Украины поступил анонимный звонок с угрозой взорвать помещение Бильмацкого отделения.

Вскоре было установлено, что звонок сделал 40-летний житель соседнего села Благовещенка. Его телефон, с которого был сделан звонок, изъяли.