Полиция начала 250 уголовных производств за занятие игорным бизнесом. Об этом говорится на сайте ведомства.

Производства открыты по ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом).

Кроме того, по спецлинии "102" поступило 14 сообщений граждан о незаконной деятельности игровых автоматов.

"По результатам выезда нарядов полиции и следственно-оперативных групп на места происшествия по трем адресам полицейские задокументировали противоправную деятельность, в других случаях - информация не подтвердилась", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что осуществляют постоянный мониторинг и готовы реагировать на попытки владельцев игорного бизнеса восстановить незаконную деятельность.

Вчера сообщалось, что в Украине пресекли деятельность 5300 игорных заведений, изъято 4400 единиц игорного оборудования, приблизительная стоимость которого составляет 51,3 миллиона гривен.

Напомним, игорный бизнес де-юре запрещен в Украине с лета 2009 года. В июне 2015 года тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк высказался за его легализацию, "чтобы получить дополнительные доходы в бюджет страны". Однако в декабре 2015 года внесенный Кабмином законопроект о детенизации рынка азартных игр был отклонен комитетом Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

В октябре 2019 года Кабмин Гончарука сделал еще одну попытку легализовать игорный бизнес, но Рада вернула законопроект на доработку. По словам премьера, законопроект о легализации игорного бизнеса направлен главным образом на закрытие игорных залов, которые заполонили украинские улицы под видом лотерей.

19 декабря парламент отправил на доработку законопроект об игорном бизнесе, который предлагал ввести систему лицензирования в сфере азартных игр и требования к финансовому состоянию их организаторов. Однако, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что с 16:00 20 декабря Нацполиция закроет все игорные заведения в Украине.