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Аваков: с 16:00 20 декабря все игорные заведения должны быть закрыты

Гослотереи оказались вне закона.

Аваков: с 16:00 20 декабря все игорные заведения должны быть закрыты
Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция с 16:00 20 декабря закроет все игорные заведения в Украине.

Об этом он сказал на селекторном совещании после принятия постановления Кабмина об отмене приказа Госпредпринимательства от 2002 года в части деятельности распространителей лотерей.

"Постановление Кабинета министров уже опубликовано и вступило в силу. Оно заключается в следующем - отменить приказ Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игорные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений", - цитирует Авакова пресс-служба МВД.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко в свою очередь отчитался, что за минувшую ночь полиция закрыла 152 игорных зала, которые считались незаконными. Стоимость изъятого оборудования - 46 млн гривен.

"Сегодня ночью специалисты ДСР [Департамента стратегических расследований] отработали только те игорные заведения, которые считались незаконными. А после решения Кабинета министров будут отменены электронные системы. Теперь все государственные лотереи лишаются возможности использовать свои электронные системы. В связи с этим необходимо создать постоянно действующие мобильные группы следственных подразделений и ДСР на местах. Данные группы должны противодействовать, выявлять и документировать незаконный игорный бизнес", - заявил Клименко.

Напомним, игорный бизнес де-юре запрещен в Украине с лета 2009 года. В июне 2015 года тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк высказался за его легализацию, "чтобы получить дополнительные доходы в бюджет страны". Однако в декабре 2015 года внесенный Кабинетом Министров законопроект о детенизации рынка азартных игр был отклонен комитетом Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

В октябре 2019 года Кабинет министров Алексея Гончарука сделал еще одну попытку легализовать игорный бизнес, но Рада вернула законопроект на доработку. По словам премьера, законопроект о легализации игорного бизнеса направлен главным образом на закрытие игорных залов, которые заполонили украинские улицы под видом лотерей.

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