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МИД напомнил Путину, что Москва когда-то подчинялась Киеву

"Давайте обратимся в историю. Кто кому принадлежал?"

МИД напомнил Путину, что Москва когда-то подчинялась Киеву
Фото: Рада ТВ

Министерство иностранных дел осудило заявления президента Владимира Путина об "исконно российских территориях" в составе Украины.

Заместитель министра Василий Боднарь во время выступления в Верховной Раде заявил, что позже в пятницу ожидается официальное заявление МИДа по этому поводу.

"Мы однозначно это осуждаем, и никакой нарратив Путина и его выдумки не будут работать для нас. Более того, давайте обратимся к истории. Кто кому принадлежал? Когда-то в свое время Москва была подчинена Киеву, так что давайте говорить о корнях, а не о последствиях", - сказал Боднарь.

Напомним, 19 декабря во время пресс-конференции Путин заявил, что в ходе создания Советского Союза "исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения", были переданы в состав УССР.

Он назвал это решение "странноватым" и заявил, что "теперь мы с этим разбираемся".

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