Путин о западной поддержке Украины: лучше бы денег дали, а не гарантии

"Дают только гарантии на возможный кредит, но это - неживые деньги".

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Украине не получает от запада реальную поддержку, а лишь - гарантии.

Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции в Москве.

"Если бы США хотели помочь - лучше бы денег дали.... Почему денег-то не дают? Дали бы им возможность субсидировать бюджет... Нет, ну правда... Смотрите, ведь денег почти не дают, дают только гарантии на возможный кредит, но это - неживые деньги... А МВФ требует, чтобы отменили льготы на энергоносители, в том числе - на газ", - сказал Путин.

Говоря о Европейском Союзе, президент РФ заявил, что ЕС требует, чтобы Украина продавала землю и вывозила лес-кругляк.

"Другие западники - ЕС - требуют, чтобы лес-кругляк обязательно вывозили в Европу. Это же от Карпат скоро ничего не останется. Голые скалы там будут, если будут кругляк вывозить. Вроде как поддерживают нынешнее руководство, а в тоже время наносят какие-то серьезные удары... Теперь требуют землю продавать. Для украинцев земля сакральное значение имеет. И я могу это понять, это "золотые" земли'... Без земли, без леса, с космическими тарифами для населения", - сказал он.

"Вот она - цена евроинтеграции. Наверно, оно того стоит", - добавил Путин.

Напомним, 17 декабря Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против России и финансированием для Украины.