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Путин о Зеленском: пытаюсь не давать характеристики коллегам

Президента РФ "насторожили" заявления о пересмотре Минских соглашений.

Путин о Зеленском: пытаюсь не давать характеристики коллегам
Фото: EPA/UPG

Президент России Владимир Путин считает "некорректным" давать характеристики Владимиру Зеленскому, но считает его "незаурядной личностью".

Об этом он заявил на очередной большой итоговой пресс-конференции.

"Я всегда уклоняюсь от ответов подобного рода и считаю некорректным давать характеристики своим коллегам. Если вы обратили внимание, я даже ушедшим со своих постов бывшим лидерам соответствующих стран никогда характеристики не даю... Давайте давать характеристики историческим личностям.. По действующим у меня как-то язык не поворачивается", - сказал Путин.

"Когда люди попадают на такие места, это значит, что они прошли какой-то серьезный отбор и такие люди незаурядные - это как минимум", - добавил он.

Путин также заявил, что его "насторожили" заявления Зеленского о пересмотре Минских соглашений после встречи лидеров "нормандской четверки". По его словам, если начнется пересмотр, ситуация с урегулированием на Донбассе "зайдет в тупик".

Фото: скриншот видео

"Что касается нормандского формата, минских соглашений и так далее... Нет ничего кроме минских соглашений. И меня, конечно, очень насторожило заявление президента Зеленского о том.... что можно их пересмотреть. Если начнется пересмотр, вся ситуация может зайти в тупик. Полный.... Потому, что ключом этих соглашений является закон об особом статусе Донбасса, который должен быть имплементировал в украинскую конституцию... Вот сейчас его продлили на год, но это же не на постоянной основе. Хотя мы все время говорим, и не только я, что нужно придать ему постоянно действующий характер. Но, судя по всему, ни прежнее украинское руководство, ни нынешнее, делать этого не хочет. Но без этого никуда не деться", - заявил президент РФ.

Он также снова сказал, что Украина должна вести прямой диалог с главарями сепаратистов.

"Нужен прямой диалог с Донбассом - и его тоже нет. Вот сейчас будут внесены какие-то изменения, связанные с децентрализацией. Это что - взамен Минских соглашений? Взамен закона об особом статусе? .... Все это должно быть согласовано с этими регионами", - подчеркнул Путин.

Говоря о предстоящей встрече в "нормандском формате", российский президент отметил ее целесообразность. 

"Что касается будущей встречи в апреле - она станет актуальной, если произойдут позитивные изменения. А они уже есть. Надо это тоже сказать объективно. Закон об особом статусе продлен, во вторых проведен отвод войск... правда почему-то наши партнеры в Украине не хотят разведения по всей линии - на мой взгляд это ошибка. Но в целом продолжение работы в нормандском формате целесообразно", - заявил Путин.

Отметим, что в ноябре, еще перед встречей в Париже, Путин называл Зеленского "симпатичным и искренним человеком".

Напомним, на "нормандской встрече" президент Зеленский согласился утвердить особый статус Донбасса на постоянной основе. В комплексе мер, которые утвердили лидеры четверки, прописано "проведение конституционной реформы в Украине" и "вступление новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

На второй день после "нормандского саммита" Путин заявил, что Украина способна устроить резню на оккупированной территории Донбасса.

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