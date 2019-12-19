Состоялось первое заседание ТСК по убийству Гандзюк и нападениях на активистов

Первое заседание Временной следственной комиссии по парламентскому контролю за расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов состоялось 17 декабря.

О его результатах рассказала правозащитница Татьяна Печончик.

На учредительном заседании избрали председателя ВСК, которым стал народный депутат от "Слуги народа" Игорь Васылив. Его заместителем - депутат от "Голоса" Соломия Бобровская, которая была инициатором постановления о создании ВСК.

"Комиссия согласилась включить в фокус своего внимания не только дела из "списка Гандзюк" за 2017-2018 годы, но и нападения, произошедшие в течение 2019 года. Мы передали ВСК список из десяти нынешних случаев, к процессу расследования которых больше всего вопросов", - сообщила она в фейсбуке.

Представительница инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" Марина Хромых предложила членам комиссии обратиться в ГПУ с отдельными запросами относительно препятствования следствию со стороны суда. А именно по тем случаям, когда судебными решениями было отказано в обысках, наложении ареста, проведении допросов и тому подобное. Также она акцентировала, что важно получить объяснения от правоохранительных органов относительно розыска ключевого подозреваемого в деле Екатерины Гандзюк - Алексея Левина, свидетельств которого не хватает для доведения до конца следствия в отношении всех заказчиков.

Члены ВСК также решили до конца недели сформировать и озвучить с трибуны Верховной Рады запросы в Генпрокуратуру, СБУ и МВД о состоянии расследований нападений, над которыми работала аналогичная комиссия в парламенте предыдущего созыва, а также нападений из нового списка.

После получения ответов ВСК будет определяться с ключевыми делами, которым уделит особое внимание, и городами, где, вероятно, проведет выездные заседания.

Следующее заседание ВСК пройдет не раньше, чем во второй половине января, поскольку по плану работы Верховной Рады до тех пор депутаты будут работать в округах.

В состав комиссии вошли 13 депутатов. Срок деятельности ВСК составляет один год. С первым отчетом комиссия должна выступить через полгода со времени создания.

Напомним, Рада создала временную следственную комиссию по расследованию нападения на Гандзюк 12 декабря.