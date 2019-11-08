Апелляционный суд не разрешил переименовать в память о Гандзюк улицу в Херсоне

Пятый апелляционный административный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Херсонского городского совета и мэра города Владимира Миколаенко, и оставил без изменений решение окружного административного суда от 10 мая о признании противоправным решения о переименовании улицы Лютеранской именем активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает "Судебная власть".

Соответствующее решение было принято 6 ноября.

"Судом объявлены вступительная и резолютивная части постановления, вступившего в законную силу со дня его принятия и которое может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховном Суде в течение тридцати дней со дня составления полного судебного решения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в суде рассмотрение дела назвали таким, что "вызвало общественный резонанс среди общественности".

Напомним, решение о переименовании Херсонский горсовет принял 22 февраля. На переименованной улице находится областное управление Национальной полиции.

10 мая Окружной суд Херсона отменил переименование.

Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у ее дома в центре Херсона 31 июля 2018 года. 4 ноября она умерла в больнице от последствий нападения.