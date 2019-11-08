В Киеве напали на антикоррупционного активиста (обновлено)

Ударили в голову сзади, брызнули из газового баллончика в глаза и убежали.

Утром 8 ноября в Киеве произошло нападение на члена правления общественной организации "Стейтвотч" Александра Леменова, который также входит в состав одной из кадровых комиссий ГПУ и участвует в процессе переаттестации прокуроров.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

Нападение произошло около 7:45 на улице Максимовича на юге Киева. Леменов написал, что на него напали два человека. Сначала ударили в голову сзади, потом брызнули из газового баллончика в глаза и убежали.

"Какой-то детский сад... Зафиксировано все в процессуальном порядке, преступников, как и заказчиков, будут искать", - написал активист.

Обновление. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса, сообщается на сайте столичной полиции.

"Сегодня около 8:00 по спецлинии 102 в Голосеевское управление полиции от 30-летнего юриста поступило сообщение о том, что у дома на улице Максимовича к нему подбежали двое неизвестных и распылили в лицо слезоточивый газ. Также заявитель добавил, что после неудачной попытки завладеть его смартфоном молодые убежали. На место происшествия выехали правоохранители, которые проводят неотложные следственные действия", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua