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Суд решил оставить сквер Небесной Сотни в собственности государства

Заявление компании GPP Developers LTD оставлено без рассмотрения.

Суд решил оставить сквер Небесной Сотни в собственности государства

Суд оставил земельный участок под сквером Небесной сотни на улице Михайловской, 24-26 в Киеве в государственной собственности

Об этом сообщил советник киевского городского головы Владимир Бондаренко.

"Хозяйственный суд Киева оставил без рассмотрения заявление компании GPP Developers LTD по скверу Небесной Сотни о пересмотре судебных решений. Сквер сохранен в государственной собственности", - написал Бондаренко в Facebook.

Напомним, местные жители своими силами и за собственные средства обустроили сквер Небесной Сотни по улице Михайловской, 24-26 в 2014 году. Но земельный участок находился в частной собственности, там планировалось строительство гостинично-офисного центра. В 2018 году территория была возвращена в собственность государства.

Компания GPP Developers LTD подала заявление о пересмотре решения, которым сквер вернули городу, по вновь открывшимся обстоятельствам: якобы из-за "неправильно проведенной экспертизе по принадлежности земельного участка к землям историко-культурного назначения".

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