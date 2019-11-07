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В Одессе горела гостиница, пострадавших нет

Загорелась внешняя обшивка здания и крыша на общей площади около 80 кв. м.

В Одессе горела гостиница, пострадавших нет
Фото: od.dsns.gov.ua

В четверг днем в Одессе произошел пожар в здании гостиницы "M1 Club Hotel" на Лидерсовском бульваре.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"На Лидерсовском бульваре произошло возгорание наружной обшивки со второго по шестой этажи в гостинице "M1 Club Hotel"... Было установлено, что горит внешняя обшивка здания гостиницы и крыша на общей площади около 80 кв. м. Персонал и посетители отеля были эвакуированы администрацией учреждения до прибытия подразделений ГосЧС", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в 13:16. Отмечается, что спасатели локализовали пожар в 13:45, а в 13:51 - полностью его ликвидировали.

Погибших и пострадавших нет.

Фото: od.dsns.gov.ua

К тушению привлекались восемь единиц техники и 35 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице "Токио Стар", в результате чего погибли девять человек (восемь человек - на месте, еще один - в "карете" скорой помощи), 10 человек пострадали.

Это была одна из самых больших и в то же время одна из самых дешевых гостиниц в Одессе. Самый дешевый номер "без окна" в нем стоил от 390 грн в сутки.

Основная версия пожара - короткое замыкание в электрощитовой.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов нести полную ответственность за случившееся, если будет установлена его вина. В то же время он заверил, что пожарная сигнализация в гостинице была исправной и во время пожара спринклеры сработали. По его словам, персонал гостиницы организованно вывел гостей - "кроме тех, кто не отвечал ни на дикий стук в дверь, ни на сигнализацию". 15 октября суд арестовал Черного до 13 декабря.

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