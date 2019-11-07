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Полиция открыла два уголовных производства из-за драки болельщиков во Львове

Пострадали двое полицейских и были повреждены два служебных авто.

Полиция Львова открыла два уголовных производства по факту массовой драки футбольных фанатов.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Производства открыты по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие касательно сотрудника правоохранительного органа) УК Украины.

Как сообщалось, в ходе драки пострадали двое полицейских и были повреждены два служебных автомобиля.

Обращений от других пострадавших  не поступало.

Напомним, 6 ноября, около 23:00, в центре Львова произошла массовая драка футбольных фанатов, в которой принимало участие около 100 человек - болельщиков из Украины, Франции и Германии. В отделение полиции были доставлено 12 человек, из которых четверо жителей Львова возрастом от 20-22 лет, все остальные - иностранцы.

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