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В центре Луцка украли скульптуру символа города - Кликуна

Бронзовую скульптуру установили 1 ноября на Театральной площади.

В центре Луцка украли скульптуру символа города - Кликуна
Луцкий Кликун
Фото: lutskrada.gov.ua

Неизвестные 7 ноября в центре Луцка украли скульптуру символа города - Кликуна.

Об этом сообщается на сайте полиции Волынской области.

Утром правоохранителям поступило сообщение от руководительницы Управления туризма и продвижения города Луцкого горсовета, которая сообщила, что с солнечных часов на Театральной Площади похищена бронзовая скульптура луцкого Кликуна - одного из символов областного центра.

Как уточнили в городском совете, скульптуру установили недавно - 1 ноября.

Фото: vl.npu.gov.ua

Фото: vl.npu.gov.ua

В октябре прошлого года Кликуна украли двое 15-летних подростков. Тогда похищенную скульптуру нашли и вернули городу.

Кликун - один из главных древних символов Луцка. В эпоху Средневековья он сообщал населению самую разнообразную информацию: от чествования полководцев до вызова граждан в суд. В Луцке кликуны также стояли на ночной страже в замке и постоянно перекликались, а в случае пожара или нападения врагов - били тревогу. Именно этот ритуал обусловил появление местного названия - Кликун.

В центре Луцка установлены две миниатюрные скульптуры Кликунов, которые получили имена Музыка и Зирко. Их автор - львовская скульптор Ника Музычка.

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