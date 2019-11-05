У полтавских предпринимателей отобрали сумки с 12 миллионами гривен

4 ноября на трассе на подъезде в Одессу группа неизвестных напала на предпринимателей с Полтавской области и отобрала 12 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Предприниматели ехали на промтоварный рынок за товаром и остановились у кафе на подъезде к Одессе. В это время группа неизвестных в камуфляжной форме и балаклавах распылили на людей в салоне баллончик с неизвестным веществом, забрали сумки с деньгами (более 12 миллионов гривен) и скрылись с места происшествия на своем автомобиле.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой).

Сейчас досудебное следствие по этому факту продолжается. Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к этому преступлению.

Напомним, 22 сообщалось, что заместитель начальника одного из отделений полиции Главного управления Нацполиции Запорожской области подозревается в содействии кражи имущества насумму свыше 2,5 миллиона гривен.